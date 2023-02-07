Seçimlere girecek 18 siyasi partiden 13'ü adına konuşan Eylem İttifakı Partisi Başkanı Kenneth Udeze, yaptığı açıklamada, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC), eski paraların kullanım tarihinin ertelenmesi isteğinin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Udeze, "Gerçekten bu para politikalarının askıya alınması, iptal edilmesi veya süresinin uzatılması durumunda, Nijerya'daki 18 siyasi partiden en az 13'ünün, 2023 genel seçimleriyle ilgilenmeyeceğini ve seçim sürecinden çekileceğini duyuruyoruz." dedi.

Ülkede güvenlik sorunları gerekçesiyle tasarlanan yeni banknotların 15 Aralık'tan itibaren piyasaya sürüleceği, eskilerinin ise 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkemeye gitmişti.

Ülkede siyasetçilerin, kaynağı belirsiz paralarının hepsini bankaya götüremediği, bu nedenle eski paraların son kullanım tarihinin ertelenmesini istediği iddia ediliyor.