Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücünden 51 arama ve kurtarma personeli, özel eğitimli köpekler, delici makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu askeri nakliye uçağı Adana Havalimanı'na indi.

Ekibin sorumlusu, yaptığı açıklamada, Hindistan'dan ikinci 51 kişilik arama ve kurtarma personeli ile gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu uçağın akşam saatlerinde kente ulaşmasının planlandığını bildirdi.

Hint yetkili, iki ekibin öncelikle Adana'da, ardından Gaziantep'te arama ve kurtarma çalışmaları ile sağlık hizmetlerine destek olacağını, Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar bölgede görev yapacaklarını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da Adana'ya ulaşan askeri nakliye uçağının fotoğraf ve videolarına Twitter hesabında yer verdi.

First Indian C17 flight with more than 50 @NDRFHQ Search & Rescue personnel, specially trained dog squads,drilling machines, relief material, medicines and other necessary utilities & equipment reaches Adana,Türkiye.



Second plane getting ready for departure. @MevlutCavusoglu pic.twitter.com/sSjuRJJrIO