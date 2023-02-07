Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan DİTİB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Depremi Yardım Kampanyası" adıyla düzenlenen kampanya aracılığıyla yardımda bulunan tüm yardımseverlere teşekkür edilerek, kampanyanın süreceği belirtildi.

Açıklamada, kampanya çerçevesinde bir günde yapılan yardım miktarının 3,5 milyon euroyu aştığı vurgulandı.

DİTİB Genel Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy da gönüllülük esasına bağlı kampanyaya destek vermek isteyenlerin "https://www.ditib.de/spende/deprem/index.html" web adresi üzerinden veya banka yoluyla Turkisch-Islamische Union adına açılan "DE95 5023 4500 0141 4300 09" numaralı IBAN hesabına havale yapılabileceğini ifade etti.