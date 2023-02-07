Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek yağıyor.

Güney Kore hükümetinin Türkiye'ye 5 milyon dolar değerinde acil insani yardım sağlayacağı ve 110 kurtarma personeli göndereceği bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımın askeri nakliye uçaklarıyla ülkeye ulaştırılacak tıbbi malzemeleri de içerdiğini belirtti.

Gönderilecek kurtarma görevlilerinin 50'sini askeri personelin, 60'ını ise sivil savunma görevlilerinin oluşturacağı öğrenildi.

Yoon talimat vermişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yardım konusunda kurmaylarını görevlendirmiş, son olarak Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in Türkiye'nin Güney Kore Büyükelçisi Murat Tamer ile görüşerek destek sözü verdiği kamuoyuna yansımıştı.