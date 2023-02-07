Haavisto, Finlandiya'nın Espoo şehrinde İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taziye dileklerini ileten Haavisto, Finlandiya'nın süreçte hızlı reaksiyon göstererek uzmanlarını Türkiye'ye gönderdiğini ifade etti.

Haavisto, Kızılhaç ve diğer kaynaklardan elde edilen yardım malzemesini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek "Çok kritik saatler yaşandığının farkındayız. Birçok insan hala kurtarılabilir. Bölgede bulunanların kış koşullarında kesinlikle desteğe ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Uzun vadede hem Türkiye hem Suriye'de büyük bir yeniden yapılanma ihtiyacı olacaktır. Bizim de bu süreçte yer almamız önemli." diye konuştu.

Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurusunun da bugün konuşulan konulardan biri olduğuna dikkati çeken Haavisto, "Macaristan'ın parlamentoda onay sürecini şubat ayında, muhtemelen ay sonunda başlatacağına dair bilgimiz var ancak bu süreci bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Haavisto, İsveç ile NATO'ya katılmaları durumunda NATO'nun da güçleneceğinin altını çizerek iki ülkenin üyelik sürecini birlikte başlattığını ve tamamlamak istediğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Türkiye'deki depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Finlandiya ve İsveç'in coğrafi, ekonomik, kültürel ve tarihsel bir yol paylaştıklarını belirten Billström, NATO üyelik başvurusunu da birlikte yaptıklarını ifade etti.

Billström, "Başvuruyu birlikte yaptık ve en kısa zamanda birlikte üye olmayı hedefliyoruz. İsveç elbette NATO'nun toplu savunmasında aktif bir ortak olmak istiyor. NATO'nun caydırıcılık ve savunma faaliyetlerine katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İsveç'ten bağımsız olarak onaylanması durumunda ne yapılacağı sorusu üzerine Billström, şunları kaydetti:

"Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. İki ülkenin de NATO üyesi olmasıyla Baltık Denizi'nin burada yaşayan tüm insanlar için çok daha güvenli bir yer olacağına inanıyoruz. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan muhtıranın her bir maddesiyle alakalı İsveç'in somut adımlar attığına inanıyoruz. Anlaşmayı uygulamaya ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini derinleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca bir müttefik olarak, Türkiye'nin katılımımızı onaylamaması için bir neden görmüyoruz."