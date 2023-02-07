Ellemann-Jensen, geçen hafta kendini iyi hissetmediği için Kopenhag'da hastaneye gitmesinin ardından izne ayrılma kararı aldı.

Danimarka'yı yöneten üç partili koalisyonun parçası olan Liberallerin başında bulunan 49 yaşındaki Ellemann-Jensen, 1 Şubat'ta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "baş dönmesi ve ağrısı" şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Uzun zamandır alışılmadık biçimde meşguldüm. Şimdi vücudum ara verme zamanının geldiğine dair sinyal gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Liberallerin kıdemli üyelerinden Troels Lund Poulsen, Ellemann-Jensen dönene kadar geçici olarak savunma bakanlığını devralacak.

Partinin kıdemli üyelerinden Stephanie Lose ise Ellemann-Jensen'in yokluğunda Liberallerin liderliğini üstlenecek.

