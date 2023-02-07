Ülkenin farklı kentlerinde organize edilen yardım kampanyaları kapsamında binlerce kişi, depremden etkilenenler için acil ihtiyaç duyulan battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, kışlık giysi ve ısıtıcı gibi malzeme yardımında bulundu.

Depolarda, camilerde ve farklı mekanlarda toplanan yardım malzemeleri bazı Türk şirketleri tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Schiedam kentinde yaşayan Türk kökenli Esra Köse-Geçit ve Zahide Gelmez-Kırlıoğlu tarafından organize edilen Rotterdam kentindeki yardım kampanyasına yüzlerce kişi katıldı.

Yardım toplanan salona, içinde ihtiyaç malzemeleri bulunan binlerce torba getirildi.

Bir minibüs ile eşya yardımı niyetine başlayan kampanya binlerce kişiye ulaştı

Köse-Geçit, küçük bir minibüs ile eşya yardımı yapma niyetiyle başlayan kampanyanın binlerce kişiye ulaştığını söyledi.

Kendisinin, arkadaşının ve Hollanda'da sosyal medya fenomeni olan Tülay Erkan'ın yaptığı duyurular sonrası çok sayıda kişinin yardım etmek için seferber olduğunu belirten Köse-Geçit, "Bu kadarını beklememiştim. Allah razı olsun herkesten, getiren ve yardım edenlerden. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden burayı doldurdular." dedi.

Köse-Geçit, eşya dolu bazı minibüslerin yola çıktığını aktararak, "Tırlar geldi, herkes canla başla koşturuyor elhamdülillah. Çocuk bezleri, battaniyeler, her şey var. Bakın hala insanlar akın ediyor. Avrupa'daki Türk Müslüman'ın gücü. Allah depremde olan herkesin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim herkesi korusun. Biz elimizden geleni boş durmayarak yapıyor ve vatanımız için siper olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasının içinde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getiren Erkan ise "Esra'yı aradım ve duyurusunu yaptık. Biz bu kadarını asla beklemiyorduk. Hayal ettiğimizden çok daha fazla ilgi oldu. Kalanlara bir su serpme olabilir. O yüzden İnşallah yerine ulaşacaktır." diye konuştu.

Depremzedelere eşya yardımında bulunan Yusuf Erbil de "Arabayla gelirken çok şaşırdım. Her yer tıka basa dolu, yollar kalabalıktı. İnsanların böyle tek yumruk olmasını beklememiştim. Bunu ilk defa görüyor ve yaşıyorum. Çok duygulandım ve gururlandım. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun ve başımız sağ olsun diyorum. Oradaki insanlara çok üzüldük. Elimizden gelen bu. Daha çoğunu yapabilsek keşke." dedi.