Las Anod sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentteki çatışmada aralarında kadın ve çocukların olduğu yaklaşık 40 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Somaliland hükümeti, çatışmanın silahlı muhaliflerin askerlere saldırması üzerine başladığını belirtirken, muhalif gruplar ise yaptıkları toplantının Somaliland askerlerince basıldığını iddia etti.

Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.

Somaliland'de geçen ay çıkan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.