Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somaliland'de ordu ve muhaliflerin çatışmasında yaklaşık 40 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'in Las Anod kentinde askerler ile hükümet karşıtları arasında çıkan çatışmada yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.
Las Anod sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, kentteki çatışmada aralarında kadın ve çocukların olduğu yaklaşık 40 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.
Somaliland hükümeti, çatışmanın silahlı muhaliflerin askerlere saldırması üzerine başladığını belirtirken, muhalif gruplar ise yaptıkları toplantının Somaliland askerlerince basıldığını iddia etti.
Muhalifler, Somaliland askerlerinin Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinden ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.
Somaliland'de geçen ay çıkan gösterilerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 10:42
- 10:38
- 10:34
- 10:31
- 10:27
Sıradaki Haber
Oxfam ve Red Cross, depremler sonrası bağış kampanyası başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz