Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından organize olan İngiltere'deki Türk dernekleri, bir günde 10 ton yardım malzemesi toplayarak Türkiye'ye gönderdi.

İngiltere Türk Dernekleri Birliği üyesi 35 dernek ile Birlik çatısı altında olmayan kişi ve kuruluşların bağışladığı yardım malzemesi ve kışlık ürünler Londra'nın Haggerston bölgesindeki Karahasanlılar Derneğinde toplandı.

Londra'daki Türklerin akın ettiği dernek binasında tamamı gönüllü kadınlar, ürünleri cinsiyet ve türe göre tasnif ederken erkekler ise paketleme ve paketleri taşıma görevlerini üstlendi.

Ayakkabıdan battaniyeye, monttan bebek bezine kadar birçok ürünün toplandığı dernek binasındaki çalışmaları inceleyen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, gönüllülere geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Burada yardım malzemesini tasnif eden, paketleyen ve taşıyanlara yönelik açıklama yapan Yalçın, deprem anından itibaren herkesin yardım etmek için çırpındığını, bunun da böyle zor günlerde moral verici olduğunu kaydetti.

"5-6 saat içinde bağışları, yardımları toplayan toplumumuzla gurur duyuyoruz." diyen Yalçın, İngiltere'nin sözünü verdiği arama kurtarma ekibinin dün akşam Manchester'dan Adana'ya doğru yola çıktığını ifade etti.

"Bu yardımlar moraldir, destektir"

Büyükelçi Yalçın, yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren yapılan yardım çalışmalarını organize ettiklerini, Türk Hava Yollarının toplanan yardımları ücretsiz olarak taşıyacağını söyledi.

"Hiçbir insanımızın yalnızlık hissine kapılmasını istemiyoruz. Bu yardımlar moraldir, destektir." diyen Yalçın, İngiltere'ye de arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 76 kişilik ekip gönderme kararı için teşekkür etti.

Yardım çalışmalarını organize eden Türk Dernekleri Birliği yöneticisi Erdal Yetimova da deprem anından itibaren Büyükelçilik, Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yollarıyla koordinasyon içinde çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Seçilen noktalara ihtiyaç malzemesinin getirildiğini söyleyen Yetimova, bu noktaların Londra'da Aziziye Camisi, Batı Londra Türk Topluluğu Merkezi ve Karahasanlılar Derneği olduğunu ifade etti.

İhtiyaç malzemesi ve kışlık ürünlerin toplandığını belirten Yetimova, "İlk etapta 10 ton, THY uçağıyla Türkiye'ye teslim edilecek. Sonra da Luton, Leicester, Swindon ve Bristol'dan toplanan yardımlar THY uçaklarıyla hafta sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilecek. Buradan da AFAD ve Kızılay'a teslim edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." dedi.

Yetimova, depremin ardından geçen ilk günde toplanan yardımların da Türkiye saatiyle bugün 11.00'de İngiltere'den kalkacak uçakla Türkiye'ye gönderileceğini sözlerine ekledi.