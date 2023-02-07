Avrupa borsaları karışık açıldı
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 456,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 15.280 puan oldu.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 456,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 15.280 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 7.854 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.110 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.159 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 27.041 puanda bulunuyor.
Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0710 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini bildirdi.
Avrupa Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilerde enflasyon baskılarının tekrar güçlenebileceğine ilişkin işaretlerin çoğaldığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların beklendiğini söyledi.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 3,1 azalarak beklentilerin altında kaldı.
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