Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'deki roketli saldırıda ölü sayısı 10'a çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Vezir Ekber Han semti yakınlarında düzenlenen roketli saldırıda can kaybı 10'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, dün sabah düzenlenen saldırıda yaralı sayısının ise 51'e çıktığını açıkladı.
ToloNews'in haberine göre, Salih, olayın etraflıca araştırılacağını ifade etti.
Vezir Ekber Han semti yabancı misyonlara ve elçiliklere ev sahipliği yapıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Taliban iddiaları reddetti
Taliban, saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, teröristlerin roketleri küçük kamyonetlere yerleştirip şehirde fırlattığını açıklamıştı.
Kabil'e atılan 23 roketten birinin İran'ın Kabil Büyükelçiliğine düşmesi nedeniyle elçilik binasında hasar oluşmuştu.
Etiketler: Afganistan
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