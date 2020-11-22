Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan adam öldü
[Temsili fotoğraf: AA]
Avustralya'nın batısındaki Cable Beach'te bir kişi, köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Denizden yaralı çıkarılan 55 yaşındaki adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Güvenlik önlemleri kapsamında plaj kapatıldı, halka denize girmeme çağrısı yapıldı.
Avustralya'da bu yıl 22 köpek balığı saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılardan 8'i ölümle sonuçlandı.
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