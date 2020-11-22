Devlete bağlı Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nin sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.53'te merkez üssü Skikda'nın El-Haruş bölgesinin güneybatısı olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 06.17'de ikinci bir depremin daha meydana geldiği aktarılırken bu depremin büyüklüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi makamlardan, sarsıntının etkileri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayirli aktivistler, sosyal medya hesaplarında depremin ardından bölgedeki binalarda meydana geldiğini ifade ettikleri hasara ilişkin bazı görüntüler paylaştı.

2003'deki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirimişti

Cezayir'de Mayıs 2003'te meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.