Trump ve kampanya ekibi, Georgia'da imza eşleştirme ve diğer hayati prosedürlerin uygulanacağı yeni sayım konusunda ısrar ediyor.

Eyalette 19 Kasım Perşembe günü tamamlanan yeniden sayım sonuçlarına göre Demokrat aday Biden'ın seçimleri kazandığı tasdik edilmişti.

Fark yüzde 0,5'ten azdı

Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha az olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımı 19 Kasım Perşembe günü tamamlanmış ve Biden 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bırakmıştı.

Trump 232 delegede kaldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.