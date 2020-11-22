Widodo, video konferansla katıldığı Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki G20 Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, G20 ülkelerinin liderlerine COVID-19 salgınının üstesinden gelmek için mücadele eden düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleme çağrısı yaptı.

Widodo, G20'nin dayanışma ve desteği olmadan düşük ve orta gelirli ülkelerin, sağlık krizinin yanı sıra ekonomik durgunluktan kurtulmaları için daha uzun zamana ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Kredi desteği ve acil durum fonu

Salgınla mücadelede ihtiyaç sahibi ülkelere kredi desteği ve acil durum fonunun önemine işaret eden Widodo, mali desteğin COVID-19 aşısının tedarikine de katkı sağlayacağını aktardı.

Widodo ayrıca sosyal güvenlik programlarından iç tüketime çeşitli alanları destekleyecek daha esnek mali olanakların söz konusu ülkelerin ekonomilerini daha da hızlı canlandıracağını kaydetti.