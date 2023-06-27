Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2023 09:06

Kabe'nin örtüsü temizlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

Kabe'nin örtüsü temizlendi
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor.

Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yaptıktan sonra Mina'da şeytan taşlayacak, ardından Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Mescid-i Haram'da ekipler tarafından Kurban Bayramı ve hac ibadeti öncesinde kapsamlı temizlik yapıldı. Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.

Kabe'nin örtüsü temizlendi

ETİKETLER
Kabe Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
İsrail, UCM'ye şikayet edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Birleşik Krallık'ta halkın yaklaşık yarısı polise güven duymuyor
11:05
İtalya'da Müslümanların ibadet ettiği yerleri kısıtlamaya yönelik yasa teklifi tepki çekti
10:58
Erdoğan: Tüm enerjimizi milletimizin taleplerini karşılamaya ayıracağız
10:55
Deniz ve havuz keyfi tatilinize gölge düşürmesin: Kulak enfeksiyonlarına dikkat
11:03
Erdoğan: Deprem konutlarının teslimatına ekim-kasım itibarıyla başlıyoruz
10:53
İstanbul trafiğinde renk 'yeşil'... Yoğunluk yüzde 2'ye kadar düştü
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ