Londra Tasarım Bienali'nde birinci olan Bulut onuruna resepsiyon düzenlendi

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Güneş Yeşildağ ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Bulut’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Yeşildağ, Bulut'un eserlerinin ve çalışmalarının dünyanın farklı ülkelerinde sergilendiğini söyledi.

Yeşildağ, Açık Yapıt’tan etkilendiğini belirterek, "Eser sizi çevreliyor ve algılarınızın etrafını sararak duygularınıza ulaşıyor" diye konuştu.

Bulut ise konuşmasında esere ilişkin detaylar vererek, Açık Yapıt'ı ziyaret eden sanatseverlerin de enstalasyonun bir parçası olduğunu dile getirdi.

"Yüzeylere dokunduğunuzda yüzey bize cevap veriyor"

Açık Yapıt’ın hareketli ve sesli bir eser olduğunu kaydeden Bulut, "Yüzeylere dokunduğunuzda yüzey bize cevap veriyor. Bu sırada enstalasyonun içinde farklı insanlar da var ve onlar da yüzeyle etkileşim içinde" dedi.

Eserini bir heykel ya da bir mekan olarak değil bir sahne olarak niteleyen Bulut, "Bizi algının da ötesine davet ediyor" şeklinde konuştu.

Çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının eserlerinin sergilendiği Londra Tasarım Bienali'nde, Türkiye'yi Bulut'un eseri temsil etti. Açık Yapıt'ın akustik ve mimari danışmanlığını ise Celaleddin Çelik üstlendi.

İnşaat mühendisleri Mehmet Selim Ökten ve Erdem Kazım Demirkıran ile Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan'ın da yer aldığı proje, 40'tan fazla eserin yarıştığı halk oylamasında birincilik ödülü aldı.