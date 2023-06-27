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Dünya
AA 27.06.2023 06:05

Meksika'da orman yangınları devam ediyor

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde başlayan orman yangınları 7 bin 451 hektarlık alanda etkili oldu. Yangınlar azalsa da tamamen kontrol altına alınamadı. Ülkede son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da orman yangınları devam ediyor
[Reuters (Arşiv)]

Meksika basınında çıkan habere göre, Ulusal Ormancılık Komisyonu (Conafor), 9 farklı noktada orman yangınlarının başladığını ve yangınların söndürülmesi için 288 görevlinin aralıksız çalıştığını açıkladı.

Conafor, 7 bin 451 hektarlık alanda alevlerin etkili olduğunu ve şu ana kadarki çalışmalarla bazı bölgelerde yangının yarı yarıya azaltıldığını belirtti.

Yangınlar azalsa da tamamen söndürülemedi

Öte yandan Meksika'nın Hidalgo ve Veracruz eyaletlerinde de bir süre önce başlayan yangınlar azalmasına karşın henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Helikopterlerin ve yangın söndürme uçaklarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Conafor, bu eyaletlerde çıkan orman yangınlarında 40 bini aşkın hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti.

37 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da özellikle aşırı sıcakların etkili olmasıyla her yıl binlerce dönümlük ormanlık alan kül oluyor.

Ülkede son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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