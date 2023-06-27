Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2023 08:25

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, komşu ülke Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya ziyarette bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fernandez, mevkidaşı Lula da Silva tarafından Planalto Sarayı bahçesinde devlet töreniyle karşılandı.

Fernandez, Brezilya ile Arjantin arasındaki diplomatik ilişkilerin 200. yılı olması vesilesiyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, Lula da Silva'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

İki ülke ve iki halk arasındaki dostluğun altını çizen Fernandez, "Brezilya ve Arjantin, ayrılmayacak şekilde dünyaya geldiler" ifadesini kullandı.

Arjantin'in içinden geçtiği mali krize değinen Fernandez, Lula da Silva'ya hitaben, "Başı belada olan bir arkadaşın var, biri bu duruma düştüğünde destek için arkadaşına gider" şeklinde konuştu.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Lula da Silva, yabancılara verilen en yüksek hediye olan "Cruzeiro do Sul Nişanı'nı" Fernandez'e takdim etti.

İkili işbirliği güçlendirilecek

Bildiride, Brezilya'nın Arjantin'e siyasi ve ekonomik desteği yinelenerek, çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik devan eden taahhütlerin önemi hatırlatıldı.

Arjantin ve Brezilya arasındaki görüşmelerde, finans, altyapı, ulaşım, enerji, madencilik, iletişim, bilim ve teknoloji, savunma, güvenlik, kültür, sağlık, spor ve turizm alanlarının ele alındığı ifade edildi.

Fernandez, Lula da Silva ile görüşmesinin ardından Senato Başkanı Rodrigo Pacheco ve Yüksek Mahkeme Başkanı Rosa Waber'e de resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Arjantin Brezilya
Sıradaki Haber
Londra Tasarım Bienali'nde birinci olan Bulut onuruna resepsiyon düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:24
Pakistan'dan Yunanistan'ın göçmen politikasına tepki
09:29
Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı
09:18
Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
09:15
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:09
Ödeme kuruluşları bilgi sistemleri yönetmeliğinde değişiklik
Hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı
Hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ