İsrail, UCM'ye şikayet edildi

Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahr, Filistin Yasama Konseyi milletvekillerinin, Gazze ablukası nedeniyle İsrail'e yönelik şikayet dilekçelerini UCM Savcısı'na sunması için Fransız avukat Gilles Duvier'i görevlendirdiğini belirtti.

Dilekçede İsrail'in, mahkemenin güven fonu aracılığıyla ablukadan etkilenen tüm Filistinlilere tazminat ödemesi talep edildi.

UCM'den şikayeti ciddi bir şekilde ve derhal ele alarak İsrail'i suçlarından dolayı yargılaması istenen dilekçede ayrıca UCM'ye İsrail'i, Gazze Şeridi'ne karşı işlediği abluka ve saldırı suçlarından sorumlu tutmak için pratik mekanizmalar oluşturmaya başlama ve mahkeme tüzüğünde öngörülen ağır cezaları uygulama çağrısında bulunuldu.

Talep edilen toplam tazminat 25 milyar doları buldu

Filistinli 8 milletvekili tarafından imzalanan şikayet dilekçesi, Fransız avukat Duvier'in yanı sıra Ürdün Barosu'ndan Halid eş-Şuli, Gazze Barosu'ndan Muhammed en-Neccar ve Fas Barosu'ndan Abdulmecid Merari tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma raporuna göre, ablukanın bir sonucu olarak doğrudan ekonomik kayıplar 2007'den 2018'e kadar 16,7 milyar dolara ulaşırken, talep edilen toplam tazminat 25 milyar doları buluyor.

İsrail'in yaklaşık 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla kişi yaşıyor.