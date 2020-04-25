Koronavirüsü salgını ile mücadele devam ederken ramazanın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi.

Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı.

[Fotoğraf: İHA]

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

"Evlerde namazınızı kılın"

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa’nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi.

Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı. Evlerde namazınızı kılın ve bu salgından kurtulmak için dua edin" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada koronavirüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.