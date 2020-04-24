ABD'de Lindsay Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e söz konusu taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda attığı adımların denetlemesi için bağımsız bir heyet kurulmasını isteyen senatörler, heyetin örgütün performansını değerlendirerek, reform önerileri sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.