Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs günlerinde protestolar da değişti
Salgın dünyada hayatı durdurdu. Protestolar da kısıtlamalara göre şekillendi. Yunanistan'da öğretmenler maske ve eldivenlerle yürüdü.
Almanya'nın başkenti Berlin’de bir grup öğrenci iklim değişikliğine dikkat çekmek istedi. Üzerine sloganların yazıldığı onlarca afiş ve pankartı parlamento binasının önüne bıraktı.
İklim değişikliğiyle ilgili mesajını sosyal medyadan verenler de oldu. Almanya'da bir gencin çizimi dikkat çekti. Çizimde bir yüzücünün önce koronavirüsten, ardından ekonomik krizden ve son olarak iklim değişikliğinden kaçmaya çalışması resmedildi.
Yunanistan'da ise gösteriler azalsa da tam anlamıyla koronavirüs arası verilmedi. Başkent Atina'da öğretmen ve öğrenciler hükümetin yeni eğitim reformunu maske ve eldivenlerle protesto etti.
Etiketler: Yunanistan salgın protesto koronavirüs günleri almanyaSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:09
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