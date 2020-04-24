Almanya'nın başkenti Berlin’de bir grup öğrenci iklim değişikliğine dikkat çekmek istedi. Üzerine sloganların yazıldığı onlarca afiş ve pankartı parlamento binasının önüne bıraktı.

İklim değişikliğiyle ilgili mesajını sosyal medyadan verenler de oldu. Almanya'da bir gencin çizimi dikkat çekti. Çizimde bir yüzücünün önce koronavirüsten, ardından ekonomik krizden ve son olarak iklim değişikliğinden kaçmaya çalışması resmedildi.

Yunanistan'da ise gösteriler azalsa da tam anlamıyla koronavirüs arası verilmedi. Başkent Atina'da öğretmen ve öğrenciler hükümetin yeni eğitim reformunu maske ve eldivenlerle protesto etti.