Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, test sonuçlarının geç gelmesi nedeniyle daha önce açıklanan 11 bin 536 vakanın eklenmesiyle toplam sayının 22 bin 719'a çıktığını söyledi.

Test sayısını artırdıklarını vurgulayan Zevallos, salgınla mücadelelerini sürdürdüklerini anlattı.

"Test sayımızı hızla artırıyoruz"

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da ülkesinin farklı bölgelerinde binlerce test yapıldığına dikkat çekerek, "Bu, 'salgının ülkemizde çok hızlı arttığı' anlamına gelmez. Test sayımızı hızla artırıyoruz. Bu, aslında daha faza bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelir" dedi.

Romo, hükümetin salgınla mücadele kapsamında, test yapma kapasitesini artırdığını ve söz konusu işlemin özel laboratuvarlara da taşınarak yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan COVID-19, 22 bin 719 kişide görüldü.