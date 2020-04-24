Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 109 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Almanya'nın Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce COVID-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 154 bin 159'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:57
Sıradaki Haber
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz