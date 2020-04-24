Ne İsrail zulmü ne de koronavirüs salgını onları durdurdu. Kudüs Üniversitesi bünyesindeki Filistinli doktor ve mühendisler salgına karşı kolları sıvadı. Koronavirüs hastaları için bilgisayarlı solunum cihazı üretmeyi başardı.

Seri üretimin, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra başlaması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Filistin'de sadece 308 solunum cihazı bulunuyor. Bu sayı, ortalama her 17 bin Filistinliye bir solunum cihazı düşmesi anlamına geliyor.

"Şimdi üretim hattına ihtiyacımız var"

Ürettikleri solunum cihazı hakkında açıklamalarda bulunan Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Hani Abidin, "Bir solunum cihazı ürettik, şimdi üretim hattına ihtiyacımız var. Artık projenin yüksek sayıda cihaz üretme kapasitesine sahip bir şirket tarafından devralınmasını bekliyoruz" dedi.

Gazze ve Batı Şeria’da 480 koronavirüs vakası var. Salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in çabaları başarısızlıkla sonuçlandı

İsrail’in yurt dışından solunum cihazı temin etme çabaları ise başarısızlıkla sonuçlandı. İsrail’de 107 hastanın tedavisi solunum cihazına bağlı olarak sürdürülüyor.

İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 15 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi.