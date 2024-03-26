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Dünya
Sciencealert 26.03.2024 09:09

Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu sonsuza kadar var olmayacak ve NASA, potansiyel adaylara yüz milyonlarca dolar akıtıyor. Gelecek vaat eden adaylardan biri olan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile Sierra Space arasındaki ortak girişim olan Orbital Reef, kritik dört aşamayı geçti.

Jeff Bezos'un uzay istasyonu dört kritik aşamayı geçti

Çarşamba günü NASA, Orbital Reef'in gelecekteki astronotların ve turistlerin idrarını geri dönüştürecek bir sistem de dahil olmak üzere en önemli teknolojilerinden bazıları için dört önemli kritik sınavı geçtiğini bildirdi .

NASA'nın Ticari Alçak Dünya Yörüngesi Geliştirme Programı yöneticisi Angela Hart, NASA'nın duyurusunda, "Bu kilometre taşları, ticari bir destinasyonun insan yaşamını destekleyebilmesini sağlamak için kritik öneme sahip" dedi.

Bu sınavlar Orbital Reef'in bir dizi testten geçmesini içeriyordu. Bu sistem, insanların uzay istasyonunda nefes alması için hava ve içmesi için temiz su sağlayacak.

NASA'nın bildirdiğine göre, testlerden bazıları sistemin havadaki yabancı maddeleri temizleme, geri dönüşüm için idrarı geri kazanma ve bir su deposunu muhafaza etme yeteneğini içeriyordu.

ISS, NASA'nın deyimiyle "normal insan faaliyetleri"nden (çoğunlukla nefes alma, terleme) su ve oksijeni geri dönüştüren benzer bir sisteme sahip.

Blue Origin'in gelecekteki uzay istasyonu

NASA , alçak Dünya yörüngesinde, emekli olduktan sonra ISS'nin yerini alabilecek ticarileştirilmiş, Amerika liderliğindeki uzay istasyonları geliştirme hedefinin bir parçası olarak Blue Origin ve Sierra Space'e 172 milyon ABD doları ödül verdi .

Bu istasyon, NASA'nın astronotlarını göndermeye devam edebileceği, kendi kamaralarını ve laboratuvar alanını kiralayabileceği bir yer olacak.

Ancak istasyonlar ticari şirketlere ait olacağı için uzay turistlerine de açık olabilecek.

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