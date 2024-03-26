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Dünya
AA 26.03.2024 09:00

Gözaltına alınan kripto para borsası Binance yöneticilerinden Anjarwalla kaçtı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Nijerya'da gözaltından kaçtığı bildirildi.

Gözaltına alınan kripto para borsası Binance yöneticilerinden Anjarwalla kaçtı

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi'nden (NSA) yapılan açıklamada, Federal hükümetin Nijerya'daki Binance faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmasında şüpheli konumunda olan Anjarwalla'nın gözaltından kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, ön soruşturmanın Anjarwalla'nın sahte bir pasaport kullanarak Nijerya'dan kaçtığını gösterdiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, Binance hakkında başlattığı soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta ülkede Anjarwalla'yı gözaltına almıştı. Anjarwalla'nın, 4 Nisan'da mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Nijerya hükümeti, geçen ay ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.

Hükümet, dün Binance'i ülkede vergi kaçırmakla suçlamıştı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

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