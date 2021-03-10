Bezos, kendi kurduğu Bezos Dünya Fonuna (Bezos Earth Fund) yaptığı 10 milyar dolar bağışı, 2030'a kadar iklim değişikliğiyle mücadelede harcamayı hedeflediğini açıkladı.

Bezos, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de çevre sorunları ile ilgili kar amacı gütmeyen Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Andrew Steer’i, Bezos Dünya Fonu'na CEO olarak seçtiğini söyledi.

"Bezos Dünya Fonu bilim insanlarına yatırım yapacak"

Steer, yeni görevinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyleyerek, iklim değişikliğinin yoksul ve dışlanmış topluluklara zarar verdiği için kampanyalarında sosyal adaleti vurgulayacağını belirtti.

Steer, "Bezos Dünya Fonu, yeni teknolojilere, yatırımlara ve politika değişikliğini yönlendirmeye yardımcı olmak için bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özel sektöre yatırım yapacak" dedi.