Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin’de 26 katlı binada yangın çıktı
Çin’de 26 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe yol açan yangında can kaybı yaşanmadı. O anlar kameralara yansıdı.
Çin’in Shijiazhuang kentinde 111 metre yüksekliğindeki 26 katlı bir binada yangın çıktı.
Zemin katta başlayan yangın tüm binayı sardı. Binadan yükselen dumanlar tüm şehirden göründü.
Olay sırasında evinde mahsur kalan bir kişi yangını içeriden görüntüledi. Görgü tanıkları yangın sırasında patlama seslerinin de duyulduğunu söyledi.
Yangında can kaybı yaşanmadı. Bina ise tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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