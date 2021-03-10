Brezilya’da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçak, motorunda meydana gelen arızadan dolayı Amazon ormanlarına çakıldı.

Uçağın pilotu Antonio Sena uçaktan son anda atlayarak kurtuldu. Yere çakılan uçak ise alevler içinde kaldı.

Pilotun öldüğü düşünüldü

Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı.

Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi.

Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtmarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

36 gün ormanda yaşadı

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini söyleyen Pilot Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını açıkladı.

Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.