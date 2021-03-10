Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmuyor.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını açıkladı.

Daha öncede Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından reddedilmişti.