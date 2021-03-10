Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 08:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Reuters'ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevinden alındığını açıkladı.
Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmuyor.
Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını açıkladı.
Daha öncede Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından reddedilmişti.
Etiketler: Ermenistan
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