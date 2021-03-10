Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 07:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İsveç'te yolcu treni otobüse çarptı
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç'in Göteborg kenti yakınlarında duran otobüse tren çarptı. Otobüsün boş olması olası faciayı önledi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
İsveç'te bir yolcu treni, hemzemin geçitte duran otobüse hızla çarptı. Ardından raydan çıktı.
İçerisinde 50 yolcusu olan tren, boş bir otobüse şiddetli şekilde çarptı. Kaza sonrası trende bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Son Haberler
- 09:49
- 09:46
- 09:54
- 09:33
- 09:21
Sıradaki Haber
Yemen'de koalisyon güçlerinden hava saldırıları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz