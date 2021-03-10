Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 27 bin kişi yerinden edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle bir yılda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 27 bin kişinin yerinden oldu.
Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu (NCFRMI) Başkanı Senatör Basheer Garba Muhammed, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle son bir yılda 27 bin kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.
Yerinden edilen kişilerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Muhammed, hükümetin Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında, bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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