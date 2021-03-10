Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 05:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta koronavirüsten bir günde 43 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve 614 yeni vaka tespit edildi.
Tunus Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.
Son 24 saatte ülkede 43 kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirdiği, hastalıktan bugüne kadar ölenlerin sayısının ise 8 bin 268'e ulaştığı belirtildi.
Yapılan testler sonucu 614 kişinin de enfekte olduğu ülkede, bugüne kadar 238 bin 613 kişinin COVID-19'a yakalandığı, bunlardan 205 bin 176'sının iyileştiği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs
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