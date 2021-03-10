Tunus Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Son 24 saatte ülkede 43 kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirdiği, hastalıktan bugüne kadar ölenlerin sayısının ise 8 bin 268'e ulaştığı belirtildi.

Yapılan testler sonucu 614 kişinin de enfekte olduğu ülkede, bugüne kadar 238 bin 613 kişinin COVID-19'a yakalandığı, bunlardan 205 bin 176'sının iyileştiği ifade edildi.