Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) 396 kişinin daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir mutasyon varyantına yakalandığını açıkladı.

Vakalar, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildi.

Aşıların etkisini düşürebileceği endişesi

Diğer mutasyon türleriyle benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut koronavirüs aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

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Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız" dedi.