Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
FBI, Kongre baskınındaki bombacının görüntülerini yayınladı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Federal Soruşturma Bürosu, 6 Ocak'taki Kongre baskınından bir gece önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerine boru tipi bomba koyduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayımlayarak, kimliğinin tespiti için halktan yardım istedi.
ABD'de tarihi Kongre Baskınının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, yetkili makamların olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olaydan bir gün önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Washington'daki merkezlerine, boru tipi bomba yerleştirilmesi olayıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişinin görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde, söz konusu kişinin, 5 Ocak akşamı partilerin merkezlerinin yakınlarında dolaştığı görülüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
FBI, bu görüntüleri izleyen kişilere, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
ABD'de, 6 Ocak Kongre Baskınından saatler önce Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti merkezlerinde boru tipi bombalar bulunmuş ve binalar tahliye edilmişti.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
ABD'den 2 İran Devrim Muhafızları sorgucusuna yaptırım kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz