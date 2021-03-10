Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapının 19'uncu yüzyılda Eugene Viollet-le-Duc tarafından tasarlanan 96 metrelik kulesinin aslına uygun biçimde yeniden inşa edileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, yıl başında tespit edilen 1000 meşe ağacının kesilmesine başlandı.

[Fotoğraf: AFP]

Le Mans yakınlarındaki bu ağaçların mart ayı bitmeden kesilmesi planlanıyor.

Kesilen ağaçların arasında yaşı 230'a dayanan ağaçlar da bulunuyor.

[Fotoğraf: AFP]

Fransa'nın meşhur Notre-Dame Katedrali, Nisan 2019'da meydana gelen yangında ciddi zarar görmüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

Sosyal medyadan tepki yağdı

Ağaçların kesilmesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Kimi kullanıcılar kesimi "utanç verici" olarak nitelerken, kimileri ise "doğa katliamını durdurun" çağrısı yaptı.