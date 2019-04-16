Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa`da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali`nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı aktarıldı.

Paris`in simgelerinden 850 yıllık ünlü Notre Dame Katedrali`nde çıkan yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Notre Dame Katedrali`nin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktü.

Çevre binalarda bulunanlar tahliye edildi Yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binalarda yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altına alındı ve neredeyse tamamı söndürüldü." dedi. Plus, çalışmaların gece boyu devam edeceğini de belirtti.

Yerel saatle 18.50`de başlayan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangının sebebi bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

"Ulusal yardım kampanyası başlatılacak" Fransa`da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Macron olay yerine gitti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine gitti.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

"Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü." Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500`e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü Meryem Ana`ya ithafen 12`nci yüzyılda inşa edilen ve 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Victor Hugo Notre Dame`in Kamburu eserini bu katedralden esinlenerek yazdı. Katedralin yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü.

Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak görülüyor.

İnsanlığın ortak mirası olarak görülen katedral, Unesco Dünya Mirası Listesi`nde yer alıyor.