Hackerlar, California'da hizmet veren Verkada adlı firmayı hedef aldıklarını bildirdi.

Bilgisayar korsanlarının bu saldırıyla, polis merkezleri, cezaevleri, okullar ve aralarında Tesla'nın da bulunduğu çok sayıda şirketin güvenlik kameralarına erişim sağladığı iddia ediliyor.

Güvenlik firmasından yapılan açıklamada, meselenin araştırıldığı ve yetkili mercilere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Farklı yerlerden görüntüler geldi

Öte yandan, firmanın hizmet verdiği bir hastanedeki, bir polis merkezindeki ve Tesla şirketine ait bir depodaki güvenlik kameralarına ait görüntülerin yayımlandığı öne sürüldü.

Videoların doğruluğu henüz teyit edilemedi.