Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: BBC
ABD'li güvenlik firmasına siber saldırı: 150 bin kamera hacklendi iddiası
[Fotoğraf: Reuters]
Bilgisayar korsanları, Tesla dahil birçok şirkete güvenlik kamerası hizmeti sunan ABD'li bir firmanın sistemine sızdıklarını iddia etti.
Hackerlar, California'da hizmet veren Verkada adlı firmayı hedef aldıklarını bildirdi.
Bilgisayar korsanlarının bu saldırıyla, polis merkezleri, cezaevleri, okullar ve aralarında Tesla'nın da bulunduğu çok sayıda şirketin güvenlik kameralarına erişim sağladığı iddia ediliyor.
Güvenlik firmasından yapılan açıklamada, meselenin araştırıldığı ve yetkili mercilere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.
Farklı yerlerden görüntüler geldi
Öte yandan, firmanın hizmet verdiği bir hastanedeki, bir polis merkezindeki ve Tesla şirketine ait bir depodaki güvenlik kameralarına ait görüntülerin yayımlandığı öne sürüldü.
Videoların doğruluğu henüz teyit edilemedi.
Etiketler: Siber Saldırı
Son Haberler
- 11:18
- 11:26
- 11:15
- 11:25
- 11:25
Sıradaki Haber
Çin’de 26 katlı binada yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz