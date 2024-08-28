Japonya'nın Kagoshima bölgesinde "tayfun alarmı" verildi

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şanşan Tayfunu'nun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiğini duyurdu.

JMA, Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayımladı.

Bölge sakinlerini şiddetli rüzgarlara ve yüksek dalgalara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyaran JMA, tayfunun, konutları yıkabilecek kadar sert rüzgarlara yol açabileceğini ifade etti.

Kyodo ajansının haberine göre de yaklaşan tayfun nedeniyle Toyota Motor şirketi, ülke çapındaki fabrikalarında faaliyetlerine ara verme kararı alırken, bazı tren seferleri de iptal edildi.