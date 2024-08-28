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Dünya
AA 28.08.2024 11:01

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 534'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi.

Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 534'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 327 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 58 Filistinli daha hayatını kaybetti, 131 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 534'e, yaralı sayısının da 93 bin 778'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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