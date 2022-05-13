Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "2. COVID-19 Zirvesi'ne" gönderdiği video mesajda ülkesinin, gelişen ülkelerin antivirüs önlemlerine destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

COVID-19'un "salgın" olarak tanımlanmasının üzerinden iki yılda fazla geçtiğini söyleyen Kişida, "Dünyanın her köşesinde halk sağlığı tehdit altında, ekonomik ve sosyal kalkınma zarar gördü" dedi.

Japon Başbakan, COVID-19 aşılarının geliştirilmesi ile olası gelecek salgınlara karşı küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesi için Japonya olarak "üzerlerine düşeni kararlılıkla yerine getireceklerini" kaydetti.

Gelişen ülkelere salgınla mücadele alanında 200 milyon dolar daha destek vereceklerini ifade eden Kişida, ülkesinin bu sahada sağladığı toplam mali desteğin 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.