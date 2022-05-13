Amerika Birleşik Devletleri Kıyı Koruma Kurumu kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamaya göre, kaza özerk bölge statüsündeki Porto Riko açıklarında yaşandı.

Göçmenleri taşıdığı düşünülen tekne alabora oldu. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise kurtarıldı.

Teknede kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.

Kurtarılanların ise çoğunlukla Dominikli ya da Haitili olduğu açıklandı.

