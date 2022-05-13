Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 05:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Porto Riko'da tekne kazası: 11 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Porto Riko'da bir teknenin alabora olması sonucu en az 11 kişi öldü.
Amerika Birleşik Devletleri Kıyı Koruma Kurumu kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklamaya göre, kaza özerk bölge statüsündeki Porto Riko açıklarında yaşandı.
Göçmenleri taşıdığı düşünülen tekne alabora oldu. Kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise kurtarıldı.
Teknede kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor.
Kurtarılanların ise çoğunlukla Dominikli ya da Haitili olduğu açıklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık İnsan Kaçakçılığı ABD
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