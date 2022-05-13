Yerel polis şefi Sajjad Khan'a göre, saldırı Karaçi'nin Saddar semtinde gerçekleşti.

Saldırıda yoldan geçen bir kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Khan, iki güvenlik mensubunun da yaralılar arasında olduğunu kaydetti.

Sajjad Khan, ayrıca olayda çok sayıda arabanın da zarar gördüğünü söyledi.

Bombalamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Karaçi son yıllarda benzer saldırılara tanık oluyor.

Geçen ay da kentteki bir üniversite kampüsünde yaşanan intihar eyleminde üç Çinli öğretmen ve bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı ayrılıkçı grup üstlenmişti.