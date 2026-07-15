Japonya'da evleri ve dükkanları yağmalayan tatlı düşkünü ayı aranıyor

Şizukuişi kasabasında yaşayan 87 yaşındaki Mitsuo Matsubara, akşam saatlerinde mutfaktan gelen sesleri kontrol etmek için içeri girdiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Karşısında buzdolabını açmış, yiyecekleri çevreye saçmış büyük bir Asya kara ayısı duruyordu. Eşinin hemen polise haber vermesiyle başlayan süreç, kasabada süregelen gizemli hırsızlık vakalarının da fitilini ateşledi.

Sadece birkaç gün içinde beş farklı bölgede benzer olayların yaşanması, bölge sakinlerini derin bir endişeye sevk etti.

Tatlı düşkünü firari aranıyor

Yetkililer, hedef alınan evlerin ve dükkanların ortak noktalarından yola çıkarak tüm bu olayların arkasında tek bir "sabıkalı" ayının olduğundan şüpheleniyor.

Ayının özellikle şekerli gıdalara karşı büyük bir zaafı olduğu görülüyor. Bir şekerlemeciye girerek dolaptan çörekleri çalan ayı, başka bir evi ise tam beş kez ziyaret ederek kurabiye, şeker ve geleneksel tatlıları yağmaladı.

Bir çiftlikte ise büyükbaş hayvan yemlerine dadanan ayı, gece yarısı çiftlik evinin kapısını açmaya çalışırken fark edildi.

Bölge sakinleri kendi önlemlerini alıyor

Kasabada adeta bir sürek avı başlatılırken, uzmanlar bir ayının aynı bölgelere bu kadar sık dönmesinin oldukça sıra dışı olduğunu belirtiyor.

Doğal yaşam yetkilileri stratejik noktalara kafes tuzaklar kurup elektrikli çitler yerleştirirken, devriye ekipleri de halkı sürekli dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yaşanan tehlikeli yakınlaşmalardan birinde, evine dönen bir kasaba sakini, içerideki ayıyla kapıyı kapalı tutabilmek için yarım dakika boyunca mücadele etmek zorunda kaldı.

Bölge halkı, ayıları uzak tutmak için kapı eşiklerine acı hardal karışımları sürmek gibi bireysel yöntemlere başvuruyor.