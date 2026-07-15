  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.07.2026 06:46

İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çökmenin eşiğinde

Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunun yedek birlik kapasitesinin ağır darbe aldığı ve fiilen çökmenin eşiğinde olduğu bildirildi.​​​​​​​

İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çökmenin eşiğinde

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katılan yedek askerler ve komutanlar, İsrail ordusunun tugay ve taburlarının içinin boşaldığını ve açıklanan görevdeki asker sayısının sahadaki gerçekliği yansıtmadığının altını çizdi.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile komutanlarının ordunun mevcut durumuna ilişkin tanıklıklarının siyasi ve askeri karar alıcıların çizdiği tablonun çok uzağında olduğu belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının tamamen imha edildiğini veya hasar aldığını belirten haberde, yeterli zırhlı aracın olmadığı ve söz konusu durum nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının da düşük tutulduğu kaydedildi.

İsrail ordusuna katılım oranı sahadaki gerçekliği yansıtmıyor

İsrail Ordu Komuta Kademesinin, ihtiyaç duyulandan daha az sayıda askeri göreve çağırmak yoluyla orduya katılım oranlarını kağıt üzerinde yüksek tuttuğu belirtildi.

Resmi kayıtlarda "aktif görevde" görünen askeri personelin önemli bir kısmının, saldırıların getirdiği tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada kalamadığı, bunun da birliklerdeki güç açığını daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Yedek birliklerin "içinin boşaldığını" vurgulayan İsrailli bir komutan, "Ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok. Kamuoyu ve karar alıcılar Lübnan'daki tam kapasiteye sahip tugaylardan bahsedildiğini duyuyor ancak sahada bunun çok daha küçük bir askeri güç var. Çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç." ifadelerini kullandı.

Ordu Radyosu'na konuşan İsrailli komutan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedek askeri sistemin bazı parçaları fiilen çöküş noktasında. Durumu daha iyi ya da daha kötü olan birlikler var, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu şekilde devam etmek çok zor."

Yedek birliklerde komuta zinciri koptu

Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılar sırasında yaşanan kayıplar ve nitelikli personel eksikliğinin İsrail ordusunda emir-komuta zincirini de işlevsizleştirdiğine işaret edildi.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde ihtiyat bölüğünde, komutanın görevden alınması ve yardımcı komutanların bulunmaması sebebiyle tüm bölükte sadece tek bir muvazzaf subayın kaldığı aktarıldı.

Bölüğü komuta etmesi için rütbesiz askerlerin atanmak zorunda kalındığını kaydeden haberde, bölüğün askeri profesyonellikten çok uzak yönetildiği kaydedildi.

Genç askerler görevi bırakıyor

İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılara katılan ve zorunlu askerlik hizmetini yeni tamamlayarak 551. Tugay bünyesindeki yedek birliklere katılan elit komando timlerinin, komutanlarına başvurarak görev yapmayı reddettikleri ortaya çıktı.

Psikolojik ve fiziksel sıkıntıların yanı sıra üniversite eğitimleri aksayan genç askerlerin, komutanlarının onayıyla personel listesinden birer birer çıkarıldığı belirtildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail-İran çatışması ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Ters yönde ilerleyen sürücüye 21 bin lira ceza
06:51
Üniversitelilere öğrenci affı düzenlemesi komisyondan geçti
06:41
Venezuela'daki görevlerini tamamlayan Türk arama kurtarma ekipleri Türkiye'de
06:31
15 Temmuz darbe girişiminin kronolojisi: Saat saat yaşananlar
06:24
Haluk Levent'in eski şoförü: Para transferlerini hesaplarımdan yapıyordu
04:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü anma etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
Kars'ta sulak alanlar yaban kuşlarıyla şenlendi
FOTO FOKUS
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ