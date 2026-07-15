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Türkiye
İHA 15.07.2026 07:12

Ters yönde ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul'un Sancaktepe'de gece saatlerinde ters yöne girdiği iddia edilen otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ters yönde ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2'si ağır 5 yaralı

Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde bir otomobil ters yönde ilerlediği sırada önce bir araca ve taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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