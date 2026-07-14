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Türkiye
AA 14.07.2026 23:56

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, 15 Temmuz'un, milletlerin hafızasına kazınan nesilden nesle anlatılan bir gün olduğunu vurguladı.

Darbe girişiminde asıl hedefin, bin yıllık devlet geleneğini yıkmak, Türkiye'yi içeriden çökertmek ve bu aziz vatanı dış müdahalelere açık hale getirmek olduğunu belirten Aylar, "Bu millet tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmedi. Çanakkale'de de etmedi, Sakarya'da, Dumlupınar'da etmedi. 15 Temmuz gecesi de bu millet esareti kabul etmedi ve etmeyecektir. Çünkü bu milletin mayasında istiklal var. Bu milletin ruhunda bağımsızlık var. O gece milyonlarca insanın elinde silah yoktu. Yüreğinde iman vardı." dedi.

Gaziliğin, sadakatin ve sevginin, bağımsızlık sevdasının sembolü olduğunu dile getiren Aylar, "Şehit ailesi ve gazilerimiz, şehitlerimiz bu milletin namusudur. Bu milletin şerefidir. Onlara hizmet etmek bu milletin boynunun borcudur." diye konuştu.

Aylar, 10 yıl önce vatandaşların iradesine, milletin özgürlüğüne, hürriyetine sahip çıkmak için meydanlara indiğini hatırlatarak, "Devletine, vatanına, milletine can verdiler, kan verdiler, uzuv verdiler. Bundan da gocunmadılar. Şeref duydular, haysiyet duydular. Çünkü biliyorlar ki bu millet için şehit olmak da gazi olmak da şereftir, onurdur." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise ay yıldızlı bayrağın altında huzur, güven içinde, mutlu bir şekilde ve bağımsız olarak yaşanıyorsa bunu şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Destici, milletin kahramanca duruşu sayesinde, şehadet şerbetini içen şehitler ile binlerce gazinin Türkiye'yi FETÖ'nün darbe ve işgal girişiminden koruduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, feraseti baş roldeydi. Yine aynı şekilde siyasi partilerimizin darbeye karşı bir araya gelerek, ortak bir duruş sergilemeleri de çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut'un da duygularını dile getirdiği programda, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keçiören AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam da birer konuşma yaptı.

Programa, şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

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