İran: İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı

İran, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi sebebiyle İslamabad Mutabakatı'nın ortadan kalktığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamayı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptı.

İran ordusu ise "ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün’deki Azrak Hava Üssü'ne kamikaze İHA'lar ile saldırı düzenledik." açıklamasını yaptı.

ABD ordusunun "yeni saldırı başlattık" mesajı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM unsurları, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik ilave bir saldırı dalgası başlattı." denilmişti.

Trump, "tam abluka" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a tam abluka uygulayacağız, ancak bu sadece İran limanlarına gelen ve giden gemilerle veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemiler için geçerli olacak." açıklamasını yapmıştı.